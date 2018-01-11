Польша назвала взрыв на борту причиной крушения самолета Качиньского

Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту Ту-154М основной причиной авиакатастрофы под Смоленском, произошедшей в 2010 году, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ведомства.

Комиссия пришла к выводу, что левое крыло воздушного судна было разрушено взрывом изнутри; что источников взрыва было несколько; что дерево, оказавшееся на пути самолета, не было причиной первичного разрушения левого крыла.

Самолет Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.