Южная Корея пообещала координировать с США свои переговоры с КНДР

Все вопросы, касающиеся Корейского полуострова, Сеул будет решать в координации с Соединенными Штатами, как передает Арменпресс, об этом заявил глава южнокорейской делегации на замороженных шестисторонних переговорах по северокорейскому атому Ли До Хун.

Дипломат, который отвечает также за мирные обмены на полуострове, прибыл в Вашингтон, чтобы познакомить американских представителей с итогами состоявшейся во вторник встречи южнокорейского и северокорейского министров.

"Я планирую провести различного рода обсуждения в рамках наших усилий по укреплению координации между Южной Кореей и США по проблеме Корейского полуострова", - заявил он журналистам.

Южнокорейский представитель сказал также, что "будут изучены результаты межкорейских переговоров и намечены пути продвижения вперед".

По его словам, "на сегодняшний день важными будут дискуссии на рабочем уровне (между Югом и Севером - ИФ)".

Накануне, как сообщил Белый дом, состоялась телефонная беседа президентов Южной Кореи Мун Чжэ Ина и США Дональда Трампа. Мун Чжэ Ин проинформировал американского коллегу по итогам межкорейской встречи. Стороны также заявили о важности продолжения давления на КНДР.



