Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Россия не станет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как передает Арменпресс, об этом агентству ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия в регламенте ПАСЕ поправок о защите прав национальных делегаций от дискриминации, на которых настаивала Москва.

«Решение России воздержаться от работы в ПАСЕ в пленарном формате остается в силе — до момента изменения регламента», — заявил политик, добавив, что Москва продолжит пытаться убедить членов ПАСЕ в том, что любая дискриминация прежде всего наносит ущерб самой организации.

30 июня 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомилгенсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ. Ее лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма к России.