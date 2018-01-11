Армения внедряет новый метод для более точного подсчета числа туристов

Армения внедряет новую методологию для более точного подсчета числа туристов, их гражданства, возраста и пр. В беседе с «Арменпресс» рассказал об этом зампредседателя Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян.

«В данный момент для подсчета числа туристов в Армении используется методология Всемирной туристической организации ООН. Мы предлагаем использовать Электронную информационную систему на границе, что позволит осуществить более точный подсчет числа туристов, их гражданства, возраста и пр., с точностью до 95%»,- сказал зампредседателя Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян.

Паспорта всех въезжающих в Армению сканируются и вводятся в систему, которая подсчитывает все данные по потоку и выявляет число туристов.

По его словам, действующая в данный момент методология основана на коэффициентах, которые подсчитываются ежеквартально по каждому пограничному КПП. «Полученные таким образом данные не столь точны, а новая методология позволит осуществить более точный подсчет числа туристов, их гражданства, возраста и пр., с точностью до 95%. По ней не удастся лишь определить страну отбытия, что можно будет уточнить изучением»,- сказал зампредседателя Госкомитета по туризму Армении Мехак Апресян.

Наличие точных данных позволит лучше разрабатывать и осуществлять госполитику в отрасли туризма. Точнее будет оцениваться влияние туризма на экономику Армении и пр.

Для более точной оценки экономической составляющей туризма будет внедрена система «Спутниковый подсчет туризма». В этом направлении также ведется работа.

Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения, он представлен на сайте «edraf.am», метод будет опробован в 2108 году.