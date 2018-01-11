В этом году новогодние праздники армяне предпочли провести в арабских странах, а в Армению приехали, как всегда, россияне

Уже год, как новогодние праздники армяне предпочитают проводить в арабских странах. В беседе с «Арменпресс» представители турагенств отмечают, что новогодние праздники армяне предпочитают проводить в Дубае и Египте. «Прежде всего, туда летают прямые авиарейсы, там тепло и доступные цены»,- говорят представители турагенств.

После ОАЭ и Египта, следуют Таиланд, Италия и Чехия.

Стоимость путевки в арабские страны на новогодние праздники начинается с 650 долларов и до 900 долларов. «Стоимость путевки зависит от гостиничных условий, питания и пр.»,- говорят представители турагенств.

В новогодние праздники растет и туристический поток в Армению, статистика неизменна – больше всего приехало россиян, на втором месте – филиппинцы.

По данным турагенств, россияне тратят, в среднем, около 23 тысяч рублей на человека в Ереване. Отдых за пределами Еревана обходится дороже, в зависимости от предлагаемых пакетов.

«Россияне предпочитают Цахкадзор. Армения привлекает иностранцев экологической едой, природой, доступностью цен. Для россиян играет роль и либерализация безвизового режима – возможность въезда по внутренним паспортам»,- говорят представители турагенств.

По словам директора Союза туроператоров Армении Каринэ Давоян, Армения популярна среди туристов не только в новогодние праздники. «Туристы приезжают также для посещения музеев и достопримечательностей, в новогодние праздники просто растет их число», - сказала она.