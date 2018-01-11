В декабре прошлого года подешевели сахар, рыбные продукты, подорожали мясные продукты, фрукты и овощи

В декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем, на 1.7-0.3% подешевели сахар и сахарный песок. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, эти данные приводятся на основании изучения рынков в 9 городах Армении.

В Ереване, например, в декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем, сахар и сахарный песок подешевели на 0.3%.

В декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем, на 0.3% подешевели рыба и рыбные продукты. В то же время, по сравнению с тем же периодом предыдущего года эти продукты подорожали на 24.8%.

В 3 городах Армении в декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем, на 2.1-0.2% подешевели рыба и рыбные продукты. В Ереване рыба и рыбные продукты подешевели на 0.7%; в 7 городах Армении рыба и рыбные продукты подорожали на 0.1-1.6%; в одном из изученных городов цены на рыбу не изменились.

В декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем, на 0.5% подорожали кофе, чай, какао, безалкогольные напитки; на 0.4% подорожали хлебо-булочные изделия и крупы, на 0.2% подешевели масла и жиры.

В декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем, овощи подорожали на 21.9-36.2%, фрукты – на 0.4-15.3%, молочные продукты, сур, яйца – на 1.5-4.3%, алкоголь и табак остались при прежних ценах.

В целом и общем, рост цен в декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем, составил 3.6%, чему способствовало подорожание фруктов - на 4.3%, овощей – на 25.1%.