В Ереване заблудившийся человек застрял в кустарнике

В спасательной службе МЧС Армении в районе 01:47 часов 11 января получили сигнал о том, что в лесополосе Сари-тах, около телевизионной вышки, заблудился и застрял в кустах человек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место происшествия отправились три боевых расчета и оперативная группа спасателей. Спасатели в районе бензозаправочной станции «Ran oil» обнаружили А.А (1956 г.р). Мужчина сообщил, что почувствовал себя плохо и потому вызвал спасателей.

Спасатели доставили мужчину домой и оказали соответствующую медицинскую помощь.