На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг на востоке Ирана, как передает Арменпресс, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 03.18 по времени UTC (06.18 мск) в 484 километрах к востоку от города Шираз и в 62 километрах к северо-востоку от города Керман. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.