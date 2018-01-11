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На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9


Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в четверг на востоке Ирана, как передает Арменпресс, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 03.18 по времени UTC (06.18 мск) в 484 километрах к востоку от города Шираз и в 62 километрах к северо-востоку от города Керман. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

 

 

 

 




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