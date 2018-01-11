Европейские страны Средиземноморья выступили за всенародные консультации о будущем ЕС

Лидеры средиземноморских стран ЕС (Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты, Португалии и Франции), собравшиеся в среду в итальянской столице на саммит ("Мед-7"), высказались за проведение всенародных консультаций граждан сообщества по вопросу о его будущем, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает агентство ANSA, соответствующее предложение содержится в итоговом документе, принятом по итогам встречи. Агентство также указывает, что идея принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону, как и предложение о межнациональных предвыборных списках на выборах в Европарламент. Эта инициатива также была поддержана европейскими партнерами по Средиземноморью.

"Мы все согласны, что [такие] консультации с гражданами необходимы, чтобы вырабатывать более эффективные стратегии развития и гарантировать большую демократичность Европе", - сказал Макрон на полях встречи, указывает агентство.



