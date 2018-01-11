Трамп допустил, что США могут вернуться в Парижское соглашение по климату

Президент США Дональд Трамп не исключил, что страна может вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого она вышла летом 2017 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Оно было очень нечестным к США… Мы, вероятно, можем вернуться", — сказал Трамп на пресс-конференции.