Трамп допустил, что США могут вернуться в Парижское соглашение по климату
Президент США Дональд Трамп не исключил, что страна может вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого она вышла летом 2017 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Оно было очень нечестным к США… Мы, вероятно, можем вернуться", — сказал Трамп на пресс-конференции.
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