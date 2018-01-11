Власти Нью-Йорка подали в суд на крупнейшие нефтяные компании мира

Власти Нью-Йорка подали иск против пяти крупнейших мировых нефтяных компаний с целью получить компенсацию за усилия по защите города от последствий глобального потепления, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении на официальном сайте Нью-Йорка.

"Город будет пытаться получить компенсацию от BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell за многие миллиарды, которые город потратит на защиту жителей Нью-Йорка от последствий изменения климата", — говорится в заявлении.

На эти цели, как говорится в документе, в Нью-Йорке уже было потрачено не менее $20 млрд.



