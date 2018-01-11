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США потребовали от Ирана освободить задержанных участников акций протеста


США обратились к иранским властям с требованием освободить всех политических заключенных в Иране, в том числе задержанных участников акций протеста, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения всех политических заключенных в Иране, в том числе тех, кто пострадал в результате подавления недавних акций протеста", - говорится в сообщении Белого дома.

В нем отмечается, что администрация президента США глубоко обеспокоена сообщениями об арестах на прошлой неделе тысяч иранских граждан за участие в мирных протестах.

"Последующие сообщения о том, что режим подвергал пыткам или убивал некоторых из этих демонстрантов, находившихся в заключении, тревожат еще больше", - отметили в Белом доме.




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