Источник рассказал об освобождении от боевиков авиабазы Абу-Духур в Идлибе

Правительственные войска восстановили контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб, как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

По его словам, передовые подразделения сирийских сил вошли на ее территорию после того, как заняли фортификационные сооружения с восточной стороны аэродрома.

Освободить авиабазу удалось после ожесточенных боев с боевиками "Джебхат ан-Нусры"* с применением авиации и артиллерии. Правительственные войска выбили террористов из двенадцати деревень и вплотную подошли к аэродрому.

Авиабаза Абу-Духур располагается менее чем в 40 километрах от города Идлиб — главного оплота "Джебхат ан-Нусры"*. Террористы захватили ее в сентябре 2015 года.