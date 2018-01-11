Reuters: число жертв оползней и наводнений в Калифорнии возросло до 17

Не менее 17 человек погибли в результате оползней и наводнений в южной части штата Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщило 11 января агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 15 жертвах разгула стихии. По данным агентства Associated Press, еще 24 человека считаются пропавшими без вести, 20 человек пострадали и были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Примерно 100 жилых домов и восемь хозяйственных построек были уничтожены, еще около 300 домов и 20 построек - повреждены.

С 8 января в южной Калифорнии идут ливни, в нескольких районах штата была объявлена эвакуация жителей. Некоторые из них отказались покидать свои дома.



