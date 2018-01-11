В течение 2017 года Фонд страхования военнослужащих выплатил возмещение семьям 37 военнослужащих. В частности, страховые выплаты получили 10 военнослужащих, получивших инвалидность первой и второй категории, и семьи 27 военнослужащих, погибших во время несения боевого дежурства. Страховые выплаты осуществлялись с 1-го января 2017 года.

Как передает «Арменпресс», семьи 27 военнослужащих, погибших во время несения боевого дежурства, получили единовременно по 10 млн драмов, с последующей выплатой ежемесячной пенсии в размере 200-300 тысяч драмов.

Инвалиды первой категории получили единовременно по 10 млн драмов, с последующей выплатой ежемесячной пенсии в размере 200-250 тысяч драмов. Инвалиды второй категории получили единовременно по 5 млн драмов, с последующей выплатой ежемесячной пенсии в размере 100-150 тысяч драмов.

В общем, за 2017 год Фонд страхования военнослужащих собрал 5 млрд 827 млн 982 тысяч 595 драмов, выплаты за год составили 388 млн 500 тысяч драмов.

Кроме ежемесячных 1000 драмов, взимаемых с работающих граждан Армении, Фонд страхования военнослужащих получал и пожертвования. Из Армении поступили пожертвования на сумму 70 млн 913 тысяч 349 драмов, из Франции - 7 млн 279 тысяч 500 драмов, из Кипра - 4 млн 810 тысяч драмов, из РФ - 2 млн 850 тысяч 219 драмов, из Канады - 2 млн 514 тысяч 65 драмов, из Румынии - 1 млн 83 тысяч 499 драмов, и т.д.

12 млн драмов пожертвовала администрация президента Армении, 3 млн 168 тысяч 150 драмов пожертвовала компания «Айпост», 3 млн драмов пожертвовал аноним.

5 млн 557 тысяч 360 драмов пожертвовал депутат НС Армении Карен Карапетян, по 5 млн драмов пожертвовали страховые компании ««Росгосстрах» Армения» и «Инго Армения».