Водителю автомобиля, вовлеченного в ДТП, в котором погибли полицейские, выдвинуто обвинение

По уголовному делу о трагическом ДТП, произошедшем в Ереване 8-го января, в котором погибли полицейские, выдвинуто обвинение водителю автомобиля «BMWX6» С. Варданяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По предварительным данным, 8 января, около 04:40 на перекрестке проспекта Саят-Новы и улицы Абовяна в Ереване столкнулись автомобиль марки "BMW X6" с регистрационным номером 35 NT 388 и "Toyota" с регистрационным номером 243 II 02. После столкновения "BMW X6" съехал с проезжей части дороги и врезался в рекламный щит. В результате ДТП водитель автомобиля марки "Toyota" инспектор 6-го взвода первого батальона Дорожной полиции, старший лейтенант Полиции А. Давтян от полученных травм скончался на месте, а пассажир – инспектор того же взвода, лейтенант Полиции Х. Гаспарян – был доставлен в Университетскую больницу № 1, где позже скончался.

После автоаварии водитель "BMW X6", оставив место дорожно-транспортного происшествия, скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека") и статьи 244 ("Оставление места дорожно-транспортного происшествия") Уголовного кодекса РА. В ходе предварительного расследования уголовного дела осуществляющему производство органу из медцентра сообщили, что лейтенант Полиции Х. Гаспарян скончался в отделении реанимации, не приходя в сознание.

В момент ДТП инспекторы Полиции находились на службе и несли ночное дежурство.

В результате предпринятых по уголовному делу следственных и иных процессуальных действий установлено, что в момент аварии в салоне автомобиля марки "BMW X6" находились три человека. Добыты фактические данные о том, что за рулем находился С. Варданян, который в тот же день был задержан.

В рамках уголовного дела были допрошены свидетели, проведены очные ставки, произведены изъятия. Для установления обстоятельств, имеющих существенное значения для уголовного дела, назначены судебно-медицинская, судебно-химическая, судебно-биологическая, судебная автотехническая экспертизы и экспертиза волокон. Предпринимаются необходимые следственные действия, направленные на проверку обстоятельств, указанных в показаниях свидетелей относительно произошедшего

На основании доказательств, добытых в рамках расследования по данному уголовному делу, сегодня было выдвинуто обвинение водителю автомобиля «BMWX6» С. Варданяну по ст. 242 и 244 УК Армении. Следователь представил ходатайство об избрании в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого ареста.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.