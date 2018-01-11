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Трамп считает, что намного лучше сотрудничать с Россией, чем враждовать с ней


Президент США Дональд Трамп считает, что для Вашингтона гораздо лучше сотрудничать с Москвой, чем враждовать с ней. Убежденность в этом американский лидер выразил в среду во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг в Белом доме, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я думаю, гораздо лучше сотрудничать с Россией. <...> Что я хочу сказать, так это то, что лучше сотрудничать с другими государствами", - сказал он.

 




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