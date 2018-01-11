СБ ООН приветствовал переговоры КНДР и Республики Корея

Совет Безопасности ООН 10 января приветствовал контакты между КНДР и Республикой Корея, выразив надежду, что диалог между ними приведет к денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время члены СБ призвали в полной мере выполнять свои резолюции, которые запрещают Пхеньяну разрабатывать ядерное оружие и предусматривают санкции за подобную деятельность, сообщил журналистам постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, подводя итоги закрытого совещания Совбеза, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Члены Совета Безопасности приветствовали последние шаги и контакты КНДР и Республики Корея, - сообщил дипломат. - Члены Совета Безопасности отметили, что такой предварительный диалог между двумя корейскими государствами может открыть возможности для укрепления доверия на Корейском полуострове, снизить напряженность и привести к денуклеаризации". По его словам, в СБ ООН подчеркнули, что "КНДР и все другие государства-члены должны в полной мере и строго выполнять все резолюции Совета Безопасности".

Раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Кореея и КНДР, ставший первым подобным контактом на таком уровне за два года, прошел 9 января в населенном пункте Пханмунджом на совместной границе. Стороны условились возобновить работу горячей линии связи между военными и обсудить пути снижения напряженности на границе. Кроме того, была достигнута договоренность об участии КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.



