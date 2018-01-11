Европейские индексы - 10-01-18

МОСКВА, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.78% и составил 13281.34 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.35% и составил 5504.68 пункта, британский FTSE вырос на 0.23% и составил 7748.51 пункта, российский MICEX вырос на 0.31% и составил 2232.27 пункта, а RTSI вырос на 0.45% и составил 1234.64 пункта.