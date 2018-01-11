По сравнению с 2016-м, в 2017-м году туристические визиты в Арцах выросли на 41%; тот же показатель, по сравнению с 2015-м годом, вырос на 30%. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления туризмом министерства культуры Арцаха Артак Григорян.

«Мы сравниваем показатели и с 2015-м годом, поскольку в 2016-м у нас был спад туризма. Когда мы говорим о росте туристического потока, неверно думать, будто это является результатом только той работы, которая велась в 2017-м году: это стало резукьтатом активной агиткампании последних лет»,- сказал начальник управления туризмом министерства культуры Арцаха Артак Григорян.

По его словам, география туристических визитов расширяется, на первом месте – туристы из РФ, затем – из США, Франции, Ирана и пр.

Исследование, проведенное туристическими информационными центрами, показывает, что турустов интересуют основные турмаршруты – отмечен рост посещений Степанакерта, Шуши, Гандзасара, Тигранакерта.

«Мы планируем принимать участие в туристических выставках. В этом году мы ожидаем роста притока туристов из РФ, поскольку мы таргетировали этот рынок. Работаем и над европейскими направлениями»,- сказал начальник управления туризмом министерства культуры Арцаха Артак Григорян.