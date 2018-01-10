Путин открыл предвыборный штаб

Владимир Путин побывал в своем предвыборном штабе, пообщался с его сопредседателями и волонтерами. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», возглавят его сразу три сопредседателя: руководитель центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и глава центра "Сириус" Елена Шмелева. Пресс-секретарем штаба станет журналист Андрей Кондрашов.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры, а на следующий день Путин лично представил в ЦИК документы для выдвижения.

Еще через день, 28 декабря, Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина, и дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. Это позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку, который начался 5 января и продлится до 30 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.