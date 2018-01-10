Министерство ЧС Армении сообщает, что 10-го января по положению на 20:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

Как сообщает Арменпресс, Варденяцский перевал открыт.

На автодорогe Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.