Трамп заверил, что военных действий не будет, пока продолжается межкорейский диалог

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин отметили, что межкорейский диалог в результате может привести к переговорам по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова между Вашингтоном и Пхеньяном. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера по результатам телефонного разговора двух президентов.

"Отметив, что переговоры между Южной Кореей и Северной Кореей могут выходить за рамки участия Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхёнчхане и в конечном итоге привести к переговорам между США и Северной Кореей по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, оба лидеры согласились тесно консультироваться по вопросу прямых переговоров между Южной и Северной Кореей в будущем", - привело агентство выдержку из пресс-релиза администрации Мун Чжэ Ина.

По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, в ходе беседы Трамп также сказал, что США открыты к переговорам с КНДР в подходящее время и при подходящих условиях, если Пхеньян этого захочет. Вместе с тем американский лидер сообщил, что американскую делегацию на Олимпийских играх, которые Южная Корея примет в феврале этого года, возглавит вице-президент США Майкл Пенс.

Кроме того, как отмечает Kyodo, Трамп заверил, что военных действий предпринято не будет, пока продолжается межкорейский диалог.

Первый раунд диалога по нормализации отношений между Южной Кореей и КНДР, ставший первым подобным контактом на таком уровне за два года, прошел 9 января. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.