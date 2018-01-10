Из 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 7

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 9 и 10 января, раскрыто 7.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрированo 2 случая обнаружения наркотиков, 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 8 случаев кражи, 6 случаев мошенничества и 1 случай присвоения.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 7 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.