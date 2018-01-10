По следам поручения президента Армении: ГКЗЭК начала исследование по вопросам ценообразования

Государственная комиссия Армении по защите экономической конкуренции уже начала исследования цен на рынках зерновых культур и др. Об этом сообщила Арменпресс советник председателя ГКЗЭК Гаяне Саакян, напомнив о том, что орган по вопросам конкуренции в связи с этим получил поручение президента.

«ГКЗЭК представит результаты исследования, а в случае обнаружения проблем выступит с соответствующим заявлением, а также примет соответствующие меры в рамках закона», - сказала Гаяне Саакян.

Президент Армении Серж Саргсян 10 января провел совещание для обсуждения роста цен на отдельные товары в стране и шагов по смягчению этих подорожаний. Президент Серж Саргсян дал поручения по результатам консультаций.