Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

По следам поручения президента Армении: ГКЗЭК начала исследование по вопросам ценообразования


Государственная комиссия Армении по защите экономической конкуренции уже начала исследования цен на рынках зерновых культур и др. Об этом сообщила Арменпресс советник председателя ГКЗЭК Гаяне Саакян, напомнив о том, что орган по вопросам конкуренции в связи с этим получил поручение президента.

«ГКЗЭК представит результаты исследования, а в случае обнаружения проблем выступит с соответствующим заявлением, а также примет соответствующие меры в рамках закона», - сказала Гаяне Саакян.

Президент Армении Серж Саргсян 10 января провел совещание для обсуждения роста цен на отдельные товары в стране и шагов по смягчению этих подорожаний. Президент Серж Саргсян дал поручения по результатам консультаций.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации