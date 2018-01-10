Президент Саргсян поручил найти инструменты для смягчения последствий роста цен

Президент Республики Армения Серж Саргсян потребовал от ответственных структур постоянно информировать общественность о происходящих на потребительских рынках процессах. Как сообщает Арменпресс, об этом Саргсян сказал на совещании по вопросам роста цен на отдельные товары в стране и шагам по смягчению этих подорожаний.

«Мы обязаны неустанно, не принимая во внимание многие обстоятельства, всегда информировать общественность. И не довольствоваться тем, что один из заместителей министра сказал однажды причину увеличения цен на некоторые товары. Все мы, все здесь сидящие, обязаны информировать общественность об этих процессах. Я убежден, что люди увидят, говорим ли мы объективно или нет», - сказал Серж Саргсян.

Президент Армении подчеркнул, что параллельно с представлением этих объяснений необходимо делать прогнозы и отвечать за них.

«Те, кто несет ответственность за инфляцию в Армении, должны постоянно прогнозировать и убеждать всех в том, что бюджетные показатели правительства будут выполнены, например, один продукт подорожала, но какая-то услуга подешевела. Когда мы этого не делаем, другие заполняют этот пробел. И многие, в некоторых случаях из-за их профессиональных способностей, а другие из-за отсутствия информации, третьи - по другим обстоятельствам, пытаются немного напрячь ситуацию. Повторяю, каждый гражданин Армении, включая тех, кто здесь сидит, имеет право получать точную информацию о причинах подорожаний», - отметил президент Армении.

По словам президента, если повышение цен на некоторые товары действительно имеет объективные причины, необходимо подумать о том, как смягчить последствия подорожания.

«Я не хочу предлагать сейчас рецептов, но я хочу привести пример. На протяжении многих лет мы субсидировали цены на дизельное топливо для фермеров. Пожалуйста, я считаю, что это очень хороший инструмент, и вы должны продолжать его использовать, но это не принуждение. То есть я говорю это, чтобы каждый из нас подумал о том, как попытаться смягчить последствия», - сказал Серж Саргсян.

По его словам, во второй половине года государство рассмотрит, какие дополнительные вопросы могут решить социальные проблемы, чтобы инфляция не повлияла на социально уязвимую категорию.