Президент Армении поручил правительству провести мониторинг на рынке газа, бензина и дизельного топлива

Президент Армении Серж Саргсян 10 января провел совещание для обсуждения роста цен на отдельные товары в стране и шагов по смягчению этих подорожаний, в конце которого дал ряд поручений. Как сообщает Арменпресс, президент поручил правительству составить список социально значимых продуктов, чтобы постоянно изучать динамику цен на эти продукты, представлять объективные и субъективные факторы изменения цен, оценивать риски инфляции и предлагать меры по смягчению роста. Он также поручил регулярно публиковать результаты.

Президент также поручил представить варианты смягчения последствий для тех социально значимых продуктов, цены на которые были увеличены за счет налоговых или законодательных изменений.

Прежде всего, будет представлена комплексная программа, направленная на развитие местного производства и замещение импорта социально значимых сельскохозяйственных товаров, что даст возможность сохранить доступные цены, одновременно поощряя местное производство.

При инициировании законодательных изменений, которые могут существенно повлиять на рост цен, правительству следует разработать меры по смягчению последствий повышения цен. Правительству также было поручено провести мониторинг на рынке газа, бензина и дизельного топлива и представить выявленные проблемы в Государственную комиссию по защите экономической конкуренции для принятия решительных мер.