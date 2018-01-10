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Буйволы подрались со львами на глазах у толпы


Участники сафари в ботсванском национальном парке Чобе сняли на видео спасение буйвола, на которого напали львы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает UPI.

Бык сумел добежать до реки, хотя ему на спину прыгнули две львицы. Когда он вошел в воду, одна из них отстала и присоединился к собратьям, наблюдающим за развитием событий с берега. Их жертва проплыла по реке и выбралась на сушу рядом с тремя другими буйволами, которые помогли ему избавиться от оставшейся львицы. Вместе буйволы отогнали и других хищников, собравшихся на берегу.




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