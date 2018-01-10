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СМИ: в Тегеране появится специальный сквер для протестующих


Мэрия Тегерана одобрила идею создания специализированного парка для проведения протестов.

Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Mehr.

По его информации, соответствующее решение было принято на последнем заседании мэрии, посвященном недавним акциям протеста в Исламской Республике.

В новом сквере, который откроют в одном из районов иранской столицы, как отмечает Mehr, все желающие смогут свободно высказываться на публику на любую волнующую их тему. Ожидается, что парк в Тегеране будет напоминать лондонский Гайд-парк, уточняет агентство.



 




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