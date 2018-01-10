Пассажирооборот двух аэропортов Армении в 2017 году увеличился на 20,6%

Пассажирооборот двух аэропортов Армении в 2017 году составил 2 млн 553 тыс 914 человек, что на 20,6% больше показателя 2016 года. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Главного управления гражданской авиации Армении, в декабре 2017 года пассажиропоток в аэропортах «Звартноц» (Ереван) и «Ширак» (Гюмри) составил 206 тыс 649 человек, превысив показатель аналогичного месяца 2016 года на 7,9%.

В декабре прошлого года пассажиропоток аэропорта «Звартноц» составил 192 тыс 482 человек, что на 1,8% больше аналогичного показателя 2016 года.

2017 в аэропорту «Звартноц» поток пассажиров составил 2 млн 448 тыс 250 человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16,3%.

Объем грузоперевозок в аэропорту «Звартноц» в 2017 году составил 22 тыс 324 тонн, что на 22,1% больше, чем в 2016 году.

Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» в 2017 году составил 105 тыс 664 человека, а в 2016 году - 12 тысяч 421 человек.

В декабре прошлого года пассажиропоток аэропорта «Ширак» составил 14 тыс 167 человек, а в декабре 2016 года - 2 тыс 557 человек.

В аэропортах «Звартноц» и «Ширак» в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 18% увеличилось количество полетов-посадок.