Посол Ливанской Республики вручила верительные грамоты президенту Республики Армения

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Ливанской Республики Майя Дагер вручила верительные грамоты президенту Республики Армения Сержу Саргсяну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив посла с его назначением, Серж Саргсян выразил уверенность, что она сделает все возможное для развития и укрепления отношений между двумя странами.

Президент Саргсян с удовлетворением отметил, что основанные на многовековой дружбе двух народов отношения между Арменией и Ливаном с каждым годом углубляются и укрепляются. По словам президента, в течение 25 лет после установления дипломатических отношений двум странам удалось наладить отношения, характеризующиеся высоким уровнем политического диалога, взаимного доверия, а также тесное сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Серж Саргсян выразил благодарность властям и народу дружественного Ливана за их теплое отношение к ливанским армянам на протяжении десятилетий, что позволило им не только сохранить свою самобытность, но и развиваться и активно участвовать в социально-экономической жизни страны.

Посол Майя Дагер поблагодарила президента за прием и поздравление, согласившись с президентом, что, несмотря на то, что двусторонние межгосударственные отношения имеют всего лишь 25-летнюю историю, они очень сильны и основываются на дружбе двух народов.

Посол Дагер с признательностью отметила роль армянской общине Ливана, которая активно участвует в развитии страны.

Собеседники с удовлетворением отметили, что Армения и Ливан эффективно сотрудничают в рамках международных организаций. Президент Армении и посол Ливана подчеркнули растущий интерес ливанских бизнесменов к экономике Армении, подчеркнув необходимость поощрения инвестиций и активизации контактов между предпринимателями.

На встрече также были затронуты международные актуальные проблемы и вызовы.