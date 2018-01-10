Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-01-18

ЕРЕВАН, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 января, курс доллара США сократился на 0.16 драмa и составил 484.75 драм. Курс евро сократился на 0.24 драмa и составил 578.65 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.51 драм. Курс британского фунта сократился на 2.06 драмa и составил 654.02 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 146.28 драмa и составила 20432.03 драм. Цена серебра сократилась на 1.88 драмa и составила 265.8 драм. Цена платины сократилась на 4.99 драмa и составила 15133.11 драм.