Азиатские индексы выросли - 10-01-18

ТОКИО, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 23788.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.15% и составил 1892.11 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3413.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 31073.72 пункта.