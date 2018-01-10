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Азиатские индексы выросли - 10-01-18


ТОКИО, 10 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 23788.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.15% и составил 1892.11 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3413.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.20% и составил 31073.72 пункта.




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