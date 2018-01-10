В Иране предупредили США об ответе на возможное нарушение ядерной сделки

Тегеран готов ускорить обогащение урана, если Вашингтон нарушит соглашение по иранскому атому, заявил заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель госдепа США сообщил, что Вашингтон в пятницу, 12 января объявит о том, продлят ли США режим снятия санкций с Ирана в рамках совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В преддверии этого решения глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился в Москву и Брюссель, чтобы обсудить ситуацию вокруг ядерной сделки со странами-посредниками в заключении соглашения.

По словам Камальванди, со стороны президента США поступают противоречивые новости о продлении режима снятия санкций с Ирана. Однако если продление режима снятия санкций не произойдет, это станет нарушением СВПД и Иран предпримет необходимые шаги, отметил он.

Он также сообщил о телефонном разговоре главы ОАЭИ Али Акбара Салехи с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано, в котором иранский чиновник предупредил, что нарушение Соединенными Штатами ядерной сделки может привести к уменьшению сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.