Участник итальянского движения Сопротивления Амос Мессори, который спас город Ивреа от бомбардировки союзников, скончался во вторник в Италии на 96-м году жизни, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета la Repubblica.

Мессори, носивший среди партизан прозвище Д`Артаньян, вместе с десятком боевых товарищей провел диверсионную операцию, ставшую одним из героических эпизодов войны за освобождение Италии от нацистской оккупации.

Узнав о планах авиации союзников провести бомбардировку города Ивреа для уничтожения стратегического моста, соединяющего Францию и Италию, партизаны решили взорвать мост сами. Они опасались, что авианалет привел бы к многочисленным жертвам среди мирного населения многотысячного города.

Ночью 23 декабря 1944 года Д`Артаньян и партизаны смогли избежать патрулей и охраны и заложили взрывчатку под мост, активно использовавшийся для передвижения немецких войск и военной техники. Мессори и командир группы лично установили таймер на 30 минут, после чего отряд безопасно покинул район операции.

Жизни Амоса Мессори посвящена книга "Парень, который мечтал о полетах" писательницы Симонетты Валенти, которая собрала воспоминания ветерана.