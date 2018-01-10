Президент Армении провел совещание для обсуждения роста цен на отдельные товары в стране и шагов по смягчению этих подорожаний

Президент Армении Серж Саргсян 10 января провел совещание для обсуждения роста цен на отдельные товары в стране и шагов по смягчению этих подорожаний.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в совещании приняли участие вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян, начальник аппарата президента Армен Геворгян, председатель ЦБ Артур Джавадян, министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, главный советник президента Арам Гарибян, руководитель Контрольной службы аппарата президента Ованес Овсепян, председатель комитета по государственным доходам Вардан Арутюнян, председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Артак Шабоян.

Президент подчеркнул, что он надеется на строгий контроль за ростом цен. Помимо изложения причин роста цен, президент потребовал представить решения, направленные на смягчение последствий роста цен и всегда представлять общественности процессы на потребительском рынке.

«Уважаемые коллеги, я надеюсь, что параллельно новогодним праздникам, вы продолжали выполнять ваши служебные обязанности, а именно, продолжаете следить за рынком и процессами на этом рынке. В последнее время ценовые колебания некоторых продуктов на потребительском рынке стали предметом широких общественных дискуссий и беспокойств. Вот почему в своем интервью 12 декабря я затронул эту проблему, и ваша реакция показала, что эти колебания были в первую очередь связаны с колебаниями цен на эти продукты на международном рынке. Но прошел почти месяц, и у вас была возможность тщательно изучить этот процесс. Теперь я буду внимательно слушать анализ каждого из вас. Мы уточним причины», - сказал президент.

«У нас есть полный набор инструментов для изучения деятельности доминирующего субъектов, и у нас есть множество инструментов для выяснения того, действительно ли колебания являются результатом объективных процессов или причиной жадности бизнесменов», - сказал он.

Президент отметил, что, если действительно ценовое увеличение имеет объективную причину, то правительство должно смягчить последствия.

«Я вижу возможности для этого, и вы, я уверен, более профессиональны в этих вопросах», - сказал президент.

Официальные лица представили отчеты о повышении цен - анализы, предложения по смягчению последствий, результаты мониторингов и др. Президент Серж Саргсян дал поручения по результатам консультаций.

Президент поручил правительству составить список социально значимых продуктов, чтобы постоянно изучать динамику цен на эти продукты, представлять объективные и субъективные факторы изменения цен, оценивать риски инфляции и предлагать меры по смягчению роста.

Президент также поручил представить варианты смягчения последствий для тех социально значимых продуктов, цены на которые были увеличены за счет налоговых или законодательных изменений.