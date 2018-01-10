В Армении началась подготовка военнослужащих ЮВО к «Снайперскому биатлону»

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к подготовке в составе снайперских пар и групп к участию в конкурсе «Снайперский биатлон». Офицеры и инструкторы в течение месяца проведут обучение штатных и внештатных снайперов на высокогорном полигоне «Камхуд» в сложных климатических зимних условиях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе занятий вновь прибывшие военнослужащие научатся правилам индивидуального прицеливания и выбору целей из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и низкие температурные режимы. На занятиях, с использованием подручных и естественных средств маскировки, военнослужащие научатся использовать современные дальномеры, метеостанции, радиостанции, комплексы разведки и навигации.

К практическим занятиям привлечено более 100 военнослужащих снайперов из стрелкового (снайперского) и разведывательных подразделений соединения.