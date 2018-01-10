Ученые выяснили, как часто первая сигарета вызывает зависимость

Примерно 60-70% людей, впервые выкуривших сигарету, становятся заядлыми курильщиками и начинают употреблять табак ежедневно, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале Nicotine & Tobacco Research.

"Переход от первых экспериментов с наркотическими веществами к их постоянному, ежедневному употреблению является одной из самых важных вех в развитии зависимости, так как это указывает на то, что удовольствие превращается в физическую необходимость. То, что так много людей становится зависимыми при выкуривании лишь одной сигареты, говорит о том, что нам нужно сосредоточить усилия на предотвращении первичного употребления табака", — заявил Питер Хайек (Peter Hajek) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На текущий момент времени среди ученых нет общепринятых представлений о природе никотиновой зависимости – часть медиков считает, что она имеет исключительно психологические корни, а их оппоненты говорят о ее физиологических корнях. В последние годы ситуация стала еще более сложной после появления электронных испарителей, влияние которых на число курильщиков исследователи пока не могут однозначно оценить.

Хайек и его команда попытались дать ответ на простой и при этом малоизученный вопрос – как часто употребление лишь одной сигареты превращает того или иного человека в заядлого курильщика. Для этого ученые проанализировали данные восьми крупных социальных опросов, не обязательно связанных с курением, в которых участвовало чуть больше 200 тысяч людей, часть из которых постоянно или эпизодически курила.

Все эти опросы проводились среди одной и той же группы людей несколько раз, что позволило британским ученым подсчитать число людей, ставших курильщиками после выкуривания одной сигареты в недавнем прошлом и оценить то, как часто это происходит.

Их подсчеты показывают, что вероятность этого крайне высока – от 60 до 70% людей, когда-либо пробовавших табак, становятся заядлыми курильщиками в ближайшие несколько лет после того, как они впервые выкурили сигарету. Этот показатель, как отмечают исследователи, сравним с самыми мощными наркотиками, такими как кокаин или героин.

По этой причине ученые советуют чиновникам и сотрудникам органов здравоохранения сфокусировать свои усилия не на отказе от табака, а на предотвращении его первичного употребления.