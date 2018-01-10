Жена президента Франции оделась в цвета китайского флага

Жена президента Франции Бриджит Макрон выбрала для официального визита в город Сиань пальто цвета китайского флага, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Telegraph.

В поездке в Китай, в которой она сопровождает супруга, мадам Макрон надела красное пальто с золотыми пуговицами от французского модного дома Louis Vuitton, которому она обычно отдает предпочтение при формировании гардероба. Оттенок пальто совпадает с цветом флага этой страны, а золотые пуговицы напоминают о желтых символах на флаге — одной большой и четырех малых пятиконечных звездах.Сам президент Франции Эммануэль Макрон был полностью одет в черное.

Ранее сообщалось, что эксперты моды журнала Vogue включили Бриджит Макрон в рейтинг самых хорошо одетых женщин 2017 года. Кроме жены президента Франции, в этот список вошли актрисы Николь Кидман, Натали Портман, Эмма Стоун, Клэр Фой, Зендая Коулман и Рут Негга, а также певицы и модели Рианна, Зои Кравитц и Соланж Ноулз.