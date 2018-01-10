Араз Озбилис удален с тренировок команды

Полузащитник сбоеной Армении по футболу Араз Озбилис тренируется отдельно от команды «Бешикташ», в которой он также играет в качестве полузащитника.

Как передает «Арменпресс», игроки турецкой команды «Бешикташ» полузащитник Араз Озбилис и вратарь Денис Бойко тренируются отдельно от команды «Бешикташ», по особой программе.

По сведениям некоторых СМИ, это будет практиковаться и впредь, и ФИФА выслала в Турцию своих агентов для получения разъяснений по этому вопросу.