В Армении началась подготовка кинологов ЮВО и их питомцев к участию в конкурсе «Верный друг»

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к подготовке к участию в отборочных этапах конкурса «Верный друг» среди кинологов и караульных собак.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в рамках подготовки к «Армейским международным играм - 2018» наиболее приоритетными породами собак, участвующими в соревнованиях, являются немецкие и кавказские овчарки. Дрессировкой питомцев занимаются вожатые соединения на специально оборудованной полосе препятствий в кинологическом городке.

В ходе ежедневных тренировок кинологи с собаками отрабатывают нормативы по выполнению служебных команд и элементы несения караульной службы. Занятия проводятся на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря в утренние и дневные часы, в условиях разряженного воздуха и низких температур. Окружной этап конкурса «Верный друг» будет проводиться в весной с.г. на базе одной из воинских частей военного округа.