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«Ереван Сити Тур» совершил более 30 туров в праздничные дни


В рамках программы мероприятий «Новый год в Ереване 2018» по инициативе отдела туризма аппарата мэрии Еревана «Ереван Сити Тур», действующий с 20-го декабря по праздничному маршруту, работал также в новогодние дни. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В рамках туристической программы было совершено более 30 туров. Программой воспользовались почти 100 человек, в числе которых ереванцы и гости столицы, в частности из РФ. Пассажиров маршрута приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Прогулка на праздничном автобусе дала гостям прекрасную возможность осмотреть празднично освещенные достопримечательности столицы. 
Праздничная программа «Ереван Сити Тур» будет действовать до 13-го января. Начало тура от площади Республики. Для участия в программе или получения дополнительной информации необходимо позвонить по номеру 011-514-230.


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