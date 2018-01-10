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В праздничные дни муниципальные музеи Еревана посетили 350 человек


По случаю Нового года и Рождества, в рамках программы мероприятий «Новый год в Ереване 2018», со 2-го по 7-е января для горожан и гостей столицы были открыты музеи, находящиеся в ведомстве мэрии Еревана: музей истории города Ереван, музей современного искусства и историко-археологический музей-заповедник «Эребуни». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
В музее истории Еревана была организована новогодняя выставка «Жили-были три елки», которую посетили также многочисленные школьники.
Как сообщает отдел туризма аппарата мэрии Еревана, за указанный период муниципальные музеи приняли около 350 посетителей, большинство из которых были туристы из России, Италии, США, Таиланда, ряда арабских стран.


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