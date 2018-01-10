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Рубен Айрапетян обратился в СНБ по поводу подкупа на футбольном матче


В Следственном управлении Лорийской области Следственного комитета Армении  предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для выяснения обстоятельств возможного подкупа участников и организаторов матча между футбольными клубами «Лори Ванадзор» и «Эребуни» сезона  2017-2018 гг первого дивизиона РА.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По сведениям, президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян 14 декабря 2017 года обратился в Службу национальной безопасности РА, отметив: 20 ноября 2017 года матч между данными футбольными клубами завершился со счетом 5:0.

По поводу договорного характера матча УЕФА составил доклад, где детальному анализу подвергнуты весь ход игры и сделанные ставки. В результате возникли подозрения,  что возможно, что организаторам и участникам матча была предложена взятка, с целью оказания влияния на итоги соревнований, а последними данное предложение было принято.

В следственном управлении Службы национальной безопасности РА 15 декабря 2017 года было возбуждено уголовное дело по чч. 1 и 3 ст. 201(«Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов») УК Армении.

8-го января 2018 года дело было направлено в следственное управление Лорийской области на производство предварительного расследования.

Ведется предварительное расследование, предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств матча, обеспечения всестороннего,  объективного и полного следствия.


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