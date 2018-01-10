Nissan, Renault, Mitsubishi создали венчурный фонд объемом $1 млрд для развития технологий

Альянс, в который входят японские автоконцерны Nissan и Mitsubishi, а также французская компания Renault, объявил о создании венчурного фонда объемом $1 млрд для развития новых технологий в сфере автомобилестроения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном 10 января совместном заявлении сторон.

"Наш открытый инновационный подход позволит нам сотрудничать с технологическими стартапами и предпринимателями, а также инвестировать в них, а они в свою очередь смогут получить выгоду от взаимодействия с нашим глобальным альянсом", - отметил председатель совета директоров альянса Карлос Гон.

Отмечается, что основной задачей фонда, срок действия которого составляет 5 лет, станет поддержка развития технологий беспилотного управления и систем безопасности, в том числе за счет использования искусственного интеллекта.

Финансирование фонда будет осуществляться всеми компаниями, входящими в альянс, при этом доля Nissan и Renault составит по 40%, а Mitsubishi - 20%.

Японско-французский альянс - один из ведущих в мире. Он производит более 10 млн автомобилей ежегодно и занимает третье место по объемам продаж вслед за немецким концерном Volkswagen и японской компанией Toyota.



