Китай закупит у Airbus 184 самолета

Китай закажет 184 самолета Airbus для 13 своих авиакомпаний. Поставка авиалайнеров будет осуществлена в 2019-2020 годах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец по итогам завершающегося визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай.

По информации агентства, речь главным образом идет о самолетах модели "neo", которые представляют собой семейство улучшенных версий узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов семейства Airbus A320.

При этом сумма заказа не разглашается, однако, по данным AFP, речь может идти примерно о сделке в $18 млрд.

"Си Цзиньпин подтвердил мне тот факт, что Китай сохранит объем своих заказов в ближайшие годы и сохранит равное отношение доли рынка между Airbus и Boeing, - сказал французский лидер. - Эта та линия, которая ясно была подтверждена".

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом 8 января. Вместе с Макроном в КНР прибыли также главы порядка 50 французских компаний.



