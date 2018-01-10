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Турция отказывается принять участие в съезде, посвященном сирийскому вопросу, который состоится в Сочи


Турция отказывается принять участие в съезде национального диалога Сирии,  который состоится в Сочи. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу». 

Министр ИД Турции Чавушоглу отметил, что они и раньше заявляли, что Турция не будет принимать участие в мероприятиях, в которых принимают участие представители курдской организации YPG, которую Турция считает террористической.

 Министр ИД Турции Чавушоглу отметил также, что РФ и Иран, в качестве гарантов сирийского урегулирования, должны следовать своим обязательствам и «остановить режим Асада», который, по мнению Турции, дестабилизирует ситуацию в Идлибе, где создана «зона безопасности».

«Сирийские правительственные войска продвигаются в Идлибе вперед, РФ и Иран обязаны остановить это продвижение. Вчера мы вызвали представителей РФ и Ирана и сделали об этом соответствующее заявление»,- заявил министр ИД Турции Чавушоглу.


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