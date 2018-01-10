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На улице Кохбаци между улицами Арами и Амиряна будет изменена организация движения транспорта


С целью оптимизации организации движения и избежания пробок, с 11-го января на улице Кохбаци будет изменена организация движения транспорта.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Дорожной полиции Армении. 

Отныне на ул. Кохбаци движение на отрезке между улицами Арами и Амиряна будет изменено на одностороннее, в сторону ул. Амиряна. 




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