На улице Кохбаци между улицами Арами и Амиряна будет изменена организация движения транспорта

С целью оптимизации организации движения и избежания пробок, с 11-го января на улице Кохбаци будет изменена организация движения транспорта. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Дорожной полиции Армении.



Отныне на ул. Кохбаци движение на отрезке между улицами Арами и Амиряна будет изменено на одностороннее, в сторону ул. Амиряна.