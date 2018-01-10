Пучдемон и республиканцы Каталонии договорились о его вступлении в должность главы региона

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон договорился с партией "Левые республиканцы Каталонии" о том, чтобы попытаться добиться своего вступления в должность регионального лидера после парламентских выборов 21 декабря. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в среду газета La Razon.

По ее информации, Пучдемон встретился во вторник в Брюсселе с генеральным секретарем "Левых республиканцев Каталонии" Мартой Ровирой. Экс-глава автономной области, которого испанская прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате, рассматривает возможность вступления в должность дистанционно либо с помощью лица, представляющего его интересы.

Пучдемон находится в последние месяцы в Бельгии, поскольку в Испании выдан ордер на его арест.





