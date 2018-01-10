Пакистан приостановил сотрудничество с США в обороне и разведке

Глава пакистанского оборонного ведомства Хурам Дастгир Хан заявил во вторник, что Пакистан приостановил сотрудничество с США в области обороны и разведки после решения Вашингтона заморозить финансовую помощь Исламабаду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Существует широкая сфера сотрудничества [с США] по линии разведки и обороны, которое мы приостановили", - приводит слова министра в среду агентство "Синьхуа".

По словам Хана, "пришло время для вежливого и в то же время откровенного диалога между Пакистаном и США".

На прошлой неделе Госдепартамент сообщил о решении приостановить оказание Пакистану помощи в области безопасности до тех пор, пока власти страны не предпримут решительных действий против террористических группировок, включая афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) и пакистанскую "Сеть Хаккани". Представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс заявил, что США заморозили по меньшей мере $900 млн, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций.

Ранее президент США Дональд Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует экстремистам, заявил, что США в течение последних 15 лет напрасно предоставили Пакистану свыше $33 млрд в качестве финансовой помощи.



